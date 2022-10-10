شكرا لقرائتكم إزالة غضروف يعيد الحركة لمريضة في نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكن فريق طبي متخصص في جراحات العظام بمستشفى شرورة العام من إنهاء معاناة مريضة كانت تعاني من آلام شديدة في أسفل الظهر ما تسبب لها بصعوبة في المشي، حيث نجح الفريق الطبي في إزالة غضروف تسبب لها في صعوبة الحركة. وأوضحت صحة نجران أن الفريق الجراحي تمكن من إجراء العملية الجراحية بنجاح بعد أن أزالت الغضروف القطني بالمنظار بين الفقرات القطنية الرابعة والخامسة، حيث خرجت المريضة من المستشفى وهي بصحة جيدة دون اعتلال عصبي مع قدرتها على المشي بشكل طبيعي. يذكر أن مستشفى شرورة استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري 57094 مستفيداً لقسم الطوارئ, وبلغ عدد مستفيدي العيادات الخارجية 19067، فيما وصل عدد العمليات إلى 986 بما فيها عمليات اليوم الواحد.