شكرا لقرائتكم سبب تغيير اسم يثرب إلى المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف خبير الفلك والأرصاد الدكتور خالد الزعاق، سبب تغيير اسم يثرب إلى المدينة المنورة، مشيرًا إلى أن أهم حدث في التاريخ الإسلامي هو هجرة النبي صل الله عليه وسلم، من مكة إلى يثرب، وهي المرحلة المفصلية في تاريخ الأمة الإسلامية والتي على غرارها تولّد التاريخ الهجري. وقال الزعاق في حديثة عبر قناة العربية، إن الهجرة حدثت بعد بعثة النبي صل الله عليه وسلم، بـ 14 سنة حيث أمر الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام، أصحابه أن يهاجروا أحادًا أو نفرًا صغيراً من ضيق الذُل من قريش في مكة إلى فسحة النصرة عند إخوانهم المهاجرين، مشيرًا إلى أن الهجرة حدثت في أواخر شهر صفر. وأوضح أن الرسول صل الله عليه وسلم خرج مهاجر من مكة إلى يثرب في الليالي التي يخبوا بها ضوء القمر، أي آخر شهر سفر وحُبس بالغار وانطلق يوم 3 من ربيع الأول إلى يثرب، حيث دخلها يوم الاثنين ربيع الأول، بينما ويوم الجمعة 12 ربيع الأول في يوم تساوي الليل مع النهار دخل يثرب الموافق 27 سبتمبر 622 م وتغير اسمها من يثرب إلى مدينة الرسو (المدينة المنورة).