شكرا لقرائتكم وفد خليجي يزور إدارة التواصل الاستراتيجي بوزارة الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - زار وفد إعلامي يضم ضباطاً ومتخصصين من وزارات الدفاع لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية، وذلك في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإعلامي المشترك.

تعزيز التعاون المشترك

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله، مدير عام الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية عبدالرحمن بن سلطان السلطان الذي رحب بهم، مؤكدًا أهمية الزيارات المتبادلة لتعزيز العمل والتعاون الإعلامي المشترك، والتعرف على أهم الأدوات والتجارب لتفعيل العمل الاتصالي بين وزارات الدفاع لدى دول مجلس التعاون.

بعد ذلك، تجول الوفد الإعلامي في مختلف أقسام المركز الإعلامي لوزارة الدفاع، واستمع إلى عرض موسع من مدير عام الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي عن الأدوار التي يقوم بها المركز، وما يضمه من إمكانات تقنية وبشرية في الرصد والتحليل وصناعة المحتوى الإعلامي، وما حققه من منجزات في مجال العمل الاتصالي خلال الأشهر الماضية.

ندوة إعلامية