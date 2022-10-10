شكرا لقرائتكم انخفاض القيم الإيجارية لـ 24 حياً بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سجّل المؤشر الإيجاري بمنصة سكني انخفاضًا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية في (24) حيًا في مدينة الرياض. القيم الإيجارية انخفاض القيم الإيجارية، يتراوح بين 1% إلى 46% للصفقات الإيجارية في شهر سبتمبر، مقارنة بالصفقات الإيجارية في شهر أغسطس، من بين 66 حيًا من الأحياء التي سجلت 200 صفقة إيجارية أو أكثر على الشقق السكنية، شملت ما يزيد عن 38 ألف صفقة إيجارية على الشقق السكنية في أحياء الرياض خلال شهر سبتمبر. الشقق السكنية وتفصيلا، جاءت أحياء (المربع، الحمراء، الملك فيصل، غبيرة، الصحافة، العمل) الأكثر انخفاضًا في متوسط القيم الإيجارية يتجاوز 20%. بينما سجلت باقي الأحياء الـ42، ثباتًا في متوسط القيم الإيجارية للشقق السكنية إلى ارتفاعًا بمعدل يصل إلى 11%، وجاءت الأحياء الثلاثة الأعلى تسجيلا لصفقات الشقق السكنية حي ظهرة لبن، والورود، وطويق.