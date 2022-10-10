شكرا لقرائتكم تركي بن طلال يكرم إماراتيًا لعفوه عن مواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كرم الأمير تركي بن طلال، أمير عسير، إماراتيًا نظير عفوه عن مواطن من منطقة عسير وتنازله عن حقه الخاص إثر خلاف وقع بينهما.

وجاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن طلال السفير الإماراتي، الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان في مكتبه بمقر الإمارة.وأوضحت إمارة عسير، أن متابعات الخليج 365 الإماراتي يدعى عبدالناصر وكان يعمل ضمن فريق مهرجان صيف أبها.

تكريم أحد منسوبي الإمارات

كما كرم أمير منطقة عسير، متابعات الخليج 365 عبدالله القحطاني أحد منسوبي الإمارة، وذلك لموقفه الإنساني خارج ساعات العمل، في سرعة إنهاء إجراءات نقل جثمان زائرٍ إماراتي لذويه في الإمارات.

بدوره، أكد “آل نهيان” أن البادرة التي قدمها كل من “العولقي” و”القحطاني” تدل على متانة العلاقة بين البلدين وما تحويه من تآخٍ ومحبة.