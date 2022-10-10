شكرا لقرائتكم مكة المكرمة والدمام تسجلان أعلى درجة حرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

توقعات طقس اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة. حركة الرياح السطحية وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-30 تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ونصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط. حالة الخليج العربي فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج . الرياض - محمد الوسيري - أوضح المركز الوطني للأرصاد أن مدينتي الدمام ومكة المكرمة سجلتا أعلى درجة حرارة بـ40 درجة مئوية في السعودية اليوم. وأضاف المركز في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن مدينة أبها سجلت أدنى درجة حرارة اليوم في المملكة بـ13 مئوية.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-30 تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ونصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .