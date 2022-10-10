اخبار السعوديه

الطاير يروي موقفًا مع مشرفه على الدكتوراه بلندن

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم الطاير يروي موقفًا مع مشرفه على الدكتوراه بلندن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - روى الكاتب د. عبدالله الطاير، أحد المواقف أثناء دراسته في لندن لدرجة الدكتوراه وخلال زيارته لمشرفه على الرسالة بروفيسور أجوس. وقال الطاير “اليوم زرت مشرفي في الدكتوراه البروفيسور أجوس في قرية نائية تسمى Rode على بعد نصف ساعة من Westbury و 1:30 ساعة بالقطار من لندن”.

لما حانت العودة

وأضاف عبدالله الطاير “لما حانت العودة لم نجد تاكسي ولا أوبر ولا شبكة اتصال، واضطرت جارتنا آن رغم مرضها أن تكون google وزوجها السائق حتى وصلوني إلى المحطة.. كان يوما مختلفا بهوائه النقي”.

سبقناهم ولله الحمد

وانهالت التعليقات على تغريدة الطاير حيث غردت عائشة الشهري بقولها “سبقناهم ولله الحمد في مثل هذه الأمور ونحن بدأنا من حيث انتهى الآخرين الحمد لله لله أننا سعوديين”. وقالت عهد القنوية “لذلك بعض الصداقات في العمل وخارج نطاق العمل تشعرك بأن الأشخاص الأوفياء لا زالوا ع قيد الحياة”.

 

  • # بريطانيا
  • # عبدالله الطاير
  • # لندن
  • # مبتعثٍ
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا