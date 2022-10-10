شكرا لقرائتكم الطاير يروي موقفًا مع مشرفه على الدكتوراه بلندن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

لما حانت العودة

الرياض - محمد الوسيري - روى الكاتب د. عبدالله الطاير، أحد المواقف أثناء دراسته في لندن لدرجة الدكتوراه وخلال زيارته لمشرفه على الرسالة بروفيسور أجوس. وقال الطاير “اليوم زرت مشرفي في الدكتوراه البروفيسور أجوس في قرية نائية تسمى Rode على بعد نصف ساعة من Westbury و 1:30 ساعة بالقطار من لندن”.وأضاف عبدالله الطاير “لما حانت العودة لم نجد تاكسي ولا أوبر ولا شبكة اتصال، واضطرت جارتنا آن رغم مرضها أن تكون google وزوجها السائق حتى وصلوني إلى المحطة.. كان يوما مختلفا بهوائه النقي”.

سبقناهم ولله الحمد

وانهالت التعليقات على تغريدة الطاير حيث غردت عائشة الشهري بقولها “سبقناهم ولله الحمد في مثل هذه الأمور ونحن بدأنا من حيث انتهى الآخرين الحمد لله لله أننا سعوديين”. وقالت عهد القنوية “لذلك بعض الصداقات في العمل وخارج نطاق العمل تشعرك بأن الأشخاص الأوفياء لا زالوا ع قيد الحياة”.