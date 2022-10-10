“الأرصاد” يُنبِّه 6 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

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المناطق_متابعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وعسير وجازان وتبوك ومكة المكرمة والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على البرك والقحمة حتى الثامنة صباحًا.

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الدرب وبيش وجازان وصبيا وفرسان حتى الثامنة صباحًا.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والدلم والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة، كما تشهد المنطقة ضبابًا على البطحاء والعديد وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين.

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Source almnatiq

