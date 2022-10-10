شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات نارية.. جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يرتقب العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم انطلاق ركلة البداية لمنافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، المقرر أن تنطلق مساء اليوم الإثنين بمواجهات نارية.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الجولة اليوم في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يأتي فيما يلي..

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

الرائد × الطائي

- الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

- السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

- السادسة والربع بتوقيت أبو ظبي.

الوحدة × الباطن

- السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

- الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

الهلال × الشباب

- السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

- الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

من المقرر أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.