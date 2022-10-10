كيف نجعل مسار الطواف سالكًا وهادئًا؟ “الحج” تجيب بـ”قبل وبعد وأثناء”

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حددت وزارة الحج والعمرة مجموعة من النقاط ينبغي الالتزام بها لجعل مسار الطواف سالكًا وهادئًا.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على “تويتر” وتحت عنوان “كيف نجعل مسار الطواف سالكًا وهادئًا؟”، أنه “يطوف بالكعبة المشرفة يوميًا آلاف المعتمرين والمتطوعين؛ الأمر الذي يجعل انتظام المسار وهدوءه أولوية قصوى لتوفير السكينة ومنع التدافع.

وعن الإجراءات الواجب اتخاذها قبل الطواف، قالت: “ينبغي الانتقال إلى المطاف العلوي عند ازدحام الصحن، وانتظر قليلًا حتى تجد منفذ دخول مناسبًا، واندمج سريعًا في الدائرة ولا تتوقف بعد الدخول”.

وتابعت: أثناء الطواف؛ التزم المسار ولا تعكس الاتجاه، واحرص على ترك مسافة مع من أمامك، وراعِ مساحة الآخرين عند رفع اليدين بالدعاء، وسيطر على خطواتك كي لا تعيق الآخرين”.

وأردفت: “بعد الطواف؛ استمر في الطواف حتى تجد مخرجًا مناسبًا، واخرج بنفس الانسياب الذي دخلت به”.

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Source almnatiq

