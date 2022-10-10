مدرس مصري يتسبب في وفاة طفلة.. ما الذي حدث؟

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توفيت الطفلة بسملة أسامة على عثمان، 9 سنوات والتى أصيبت بنزيف في المخ إثر اعتداء مدرس عليها بالضرب بخشبة على رأسها بإحدى مدارس الدقهلية، اليوم بعد صراع عدة أيام مع تأثير النزيف

وقال والد الطفلة أمام مستشفى الطوارئ بالمنصورة: «بنتى ماتت وراحت للى خلقها وأنا مش هاسيب حقها».

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز السنبلاوين يفيد بإصابة طالبة بنزيف حاد بالمخ وجرح بالرأس بمدرسة طرانيس البحر بالابتدائية دائرة المركز نتيجة تعدى مدرس عليها بالضرب بخشبة على رأسها.

انتقل ضباط المباحث للمدرسة وتبين إصابة التلميذة «بسملة أسامة على عثمان»، 9 سنوات، بالصف الرابع الابتدائى وتم نقلها لمستشفى السنبلاوين وقرر الأطباء تحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لسوء حالتها .

واتهمت أسرتها وزملاؤها بالفصل المدرس «السيد سمير بدران» بضربها بخشبة على رأسها بسبب خطئها في الإملاء داخل الفصل، مما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة وألقت الشرطة القبض على المدرس وأحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وأكد شهود عيان من التلاميذ أن المدرس يتعامل بعنف معهم وأنه يوم الواقعة ورغم أنه أول يوم في الدراسة طلب منهم الإملاء على السبورة وعندما أخطأت زميلتهم بسملة ضربها بخشبة على رأسها مما أصابها بجرح وسقطت بعدها مغشيا عليها .

وأضافوا أنه قام اثنان من المدرسين بنقلها بتوك توك لمنزلها وتركاها لأسرتها التي نقلتها للمستشفى في حالة حرجها حتى توفيت اليوم.

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Source almnatiq

