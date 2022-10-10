مستجدات غزو أوكرانيا.. جسر القرم يعود للعمل وربط زابوريجيا بالكهرباء

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شهدت العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية نوعاً من الهدوء خلال الساعات الماضية، وسط انشغال روسيا بإعادة تشكيل قواتها في أوكرانيا وتأمين المداخل الخاصة بالمناطق التي سيطرت عليها.

عودة الحركة على جسر القرم بالاتجاهين

كشفت وزارة النقل الروسية، عن انتظام حركة قطارات الشحن وقطارات المسافات الطويلة المارة عبر جسر القرم وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وقال الحاكم الروسي لشبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف، إن الوضع يمكن السيطرة عليه، خاصة أنه مزعج ولكنه ليس كارثياً.

ولفت نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، إلى أن غواصين سيبدأون العمل اليوم لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بجسر القرم.

إعادة ربط زابوريجيا بشبكة الكهرباء

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إعادة ربط محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية بشبكة الكهرباء بعدما خسرت الفترة الأخيرة آخر مصدر خارجي لتغذيتها بالكهرباء بسبب تجدد القصف.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، أن فِرق الوكالة في زابوريجيا نجحت في إعادة خط التغذية الخارجي، كما جرت إعادة ربط (المحطة) بالشبكة.

ولفت إلى أنها تحتاج إلى منطقة حماية حول المحطة، مبيناً أنه يعتزم التوجه إلى روسيا على أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قريباً بهدف إقامة هذه المنطقة.

بوتين يتهم أوكرانيا بتفجير الجسر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا تقف وراء تدبير الانفجار القوي الذي ألحق أضراراً بالجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وأضاف بوتين، أن ما جرى عمل إرهابي بهدف تدمير بنية تحتية مدنية مهمة، مشيراً إلى أن هذا العمل دبرته ونفذته وأمرت به قوات أوكرانية.

وكان بوتين قد التقى بألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية الذي قدم له ما خلص إليه التحقيق في الانفجار.



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Source akhbaar24

