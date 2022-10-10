لاعب السلة ناصر أبو جلاس يرد على ناديه أحد: “أعطوني مستحقاتي”

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رفض لاعب كرة السلة بنادي أحد، ناصر أبو جلاس، الصمت مع بيان ناديه الصحفي، وإعلان إيقافه بداعي غيابه عن لقاء النصر بالدوري السعودي.

وخرج وعلق اللاعب عبر حساب كرة السلة السعودية قائلا: “اجتمعت مع الإدارة بعد لقاء ضباء في الجولة الخامسة، وطلبت استلام مستحقاتي التي تخص السنة الماضية بشكل كامل، شرطوا عليا توقيع عقد جديد مقابل استلام المستحقات مع محاولة إجباري بذلك، فرفضت ذلك وطلبت مستحقاتي ثم الحديث عن العقد الجديد.. وعادوا مرة أخرى بعرض استلام مستحقاتي قبل لقاء النصر”.

وتابع: “تواصلت مع مصطفى القبلي قبل اللقاء بيوم ولم يتم الرد صباح يوم المباراة أعدت التواصل مجدداً برسالة ثم اتصال وكان رد تعال للمعسكر وما لك إلا اللي يرضيك، ذهبت للمعسكر وتفاجأت بتحويل مبلغ بسيط رغم أنه تبقى لي مبلغ عالي، فذكرت لهم لن ألعب حتى استلم كامل مستحقاتي الذي تخص السنة الماضية”.

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Source almnatiq

