مالي تتوج ببطولة غرب أفريقيا للناشئين لكرة القدم تحت 17 عامًا

︎ . المناطق_واس توج المنتخب المالي لكرة القدم للناشئين أمس ببطولة غرب أفريقيا لكرة القدم للناشئين تحت 17 عامًا.

وفاز منتخب مالي للناشئين على المنتخب السنغالي للناشئين بضربات الترجيح بنتيجة أربعة مقابل اثنين، بعد مباراة تعادلا فيها بهدف لمثله في ملعب شيخا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وبهذا الفوز يتأهل منتخب مالي بالإضافة إلى السنغال إلى نهائيات كأس أفريقيا تحت 17 عاما. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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