“سكني” يعلن اعتزامه إتاحة خدمة نقل المديونية بمختلف الجهات التمويلية

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أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه سيتم توسيع إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم في مختلف الجهات التمويلية. وأوضح البرنامج، أنه مُتاح حالياً خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة. ولفت إلى أنه يمكن معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية عند إعلانها.

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