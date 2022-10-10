“عبدالله الطبية” توجه 4 نصائح للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية

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قدمت مدينة الملك عبدالله الطبية، نصائح للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية وبينها الحرص على النشاط البدني.

وبيّنت المدينة، أن فوائد النشاط البدني تشمل تحسين العقلية والمزاج، كما أنه مهم لتوازن الجسم والحفاظ على الوزن الصحي.

ونوهت إلى أنه يجب تجنب تناول المأكولات الثقيلة قبل النوم من أجل التغذية الصحية السليمة، مع استخدم الملاعق والأكواب المعيارية لتقليل كسب سعرات حرارية غير محسوبة في النظام الغذائي.

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Source almnatiq

