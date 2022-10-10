︎
.
المناطق_متابعات
قدمت مدينة الملك عبدالله الطبية، نصائح للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية وبينها الحرص على النشاط البدني.
وبيّنت المدينة، أن فوائد النشاط البدني تشمل تحسين العقلية والمزاج، كما أنه مهم لتوازن الجسم والحفاظ على الوزن الصحي.
ونوهت إلى أنه يجب تجنب تناول المأكولات الثقيلة قبل النوم من أجل التغذية الصحية السليمة، مع استخدم الملاعق والأكواب المعيارية لتقليل كسب سعرات حرارية غير محسوبة في النظام الغذائي.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “عبدالله الطبية” توجه 4 نصائح للحفاظ على الصحة البدنية والعقلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.