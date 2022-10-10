شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة عارمة.. نجم الهلال جاهز لديربي الشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر تقرير صحفي سعودي عن مفاجأة العيار الثقيل بعدما أشار إلى جاهزية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إلى مباراة الفريق القادمة أمام الشباب في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

كويلار جاهز لديربي الهلال والشباب

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة الرياضية السعودية، فإن الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، سيشارك بصفة أساسية في مواجهة الشباب المقرر أن تقام اليوم في منافسات الدوري السعودي للمحترفين بالجولة السابعة.

وتعافى الكولومبي سريعًا عقب استجابته المبكرة للجلسات العلاجية والتأهيلية، حيث كان مهددًا بالغياب حتى فترة التوقف المقبلة نتيجة إصابة قوية في العضلة الأمامية.

موعد مباراة الهلال والشباب اليوم في الدوري السعودي

من المقرر أن يقع الشباب ضيفًا على الهلال على ملعب ملعب الأمير فيصل بن فهد مساء اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري.

عبر أن تبدأ المباراة فل تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

تنقل شبكة قنوات SSS الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

موقف الهلال والشباب في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

يرتكز الشباب في المركز الأول من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة، بينما يقع الهلال في المركز الخامس حاملًا في رصيده 13 نقطة.