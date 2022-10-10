شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق.. دياز يستبعد هذا اللاعب من قمة الهلال والشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي سعودي في الساعات الأولى من اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري عن مفاجآة من العيار الثقيل بعدما أكد استبعاد نجم الهلال من موقعة الشباب والموج الأزرق.

ومن المقرر أن يقع الهلال في مواجهة قوية أمام الشباب، والذي يعد أفضل فريق كرة قدم في المملكة العربية السعودية، في ظل عدم خسارة أي نقطة في منافسات دوري روشن السعودي، حيث فاز في 6 من أصل 6 مباريات، دون تعادل أو هزيمة.

دياز يفجر مفاجأة كبرى باستعباد نجم الفريق!

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "الرياضية"، في عددها الورقي الصادر صباح اليوم الإثنين، فإن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، النجم البرازيلي ماثيوس بيريرا من قائمة الهلال الرسمية أمام الشباب، لسبب فني.

لينضم اللاعب إلى إلى قائمة الغائبين عن ديربي الرياض، إلى جانب العديد من نجوم الفريق، منهم سالم الدوسري، سلمان الفرج وياسر الشهراني.

تعرف على موعد مباراة الهلال والشباب

من المقرر أن يقع الشباب ضيفًا على ملعب الهلال مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

موقف الهلال والشباب في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يرتكز الشباب على قمة تدريب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، بينا يقع الهلال في المركز الخامس حاملًا في رصيده 14 نقطة.