شكرا لقرائتكم خبر عن بخصوص قضية "كنو".. مركز التحكيم يفتح النار على الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي سعودي في الساعات الأولى من اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري، عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص قضية محمد كنو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع النصر.

مركز التحكيم الرياضي يرد على طلب الهلال في قضية "كنو"

ورد مركز التحكيم الرياضي السعودي، على مطلب إدارة الزعيم في قضية اللاعب محمد كنو ضد نادي النصر، وذلك فى لأنه اشتمل على الربا الصريح.

وأعلنت غرفة فض النزاعات في شهر مليون الماضي عن إيقاف كنو "4 أشهر"، وجاء ذلك بسبب توقيعه للنصر على خليفة تجديد عقده مع الهلال، بالإضافة إلى فرص غرامة مالية قاسية قدرها 20 مليون ريال.

وفي ذات السياق.. تقدمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، خلال الفترة الماضية، بطلب رسمي لمراجعة حكم مركز التحكيم الصادر في قضية كنو، وذلك لاحتوائه على حكم بـ "الربا".

ووفقا للمعلومات الواردة من صحيفة "الجزيرة"، فأن مركز التحكيم الرياضي، رد الطلب المقدم من الهلال بمراجعة القرار في قضية محمد كنو لاشتماله على الربا الصريح، معلنًا اعتماده الحكم السابق بما يشمل من فوائد مالية باهظة على الموج الأزرق.

الهلال في مواجهة قوية أمام نظيره الشباب

وفي سياق منفصل.. من المقرر أن يقع الشباب ضيفًا على الهلال مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتبدأ انطلاقة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.