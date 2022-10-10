شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس "مثيرة" وراء إقالة مدرب أبها.. اشتبك مع اللاعبين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي تليفزيوني في الساعات الأولى من اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري عن مفاجآة من العيار الثقيل، بعدما أوضح سبب إقالة فاندنبروك عن تدريب أبها.

رئيس أبها يسقر على إقالة مدرب الفريق لسبب غير متوقع!

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب أحمد الحديثي، رئيس أبها، في التصريحات التي فجرها مع الإعلامي وليد الفراج في برنامج "أكشن مع وليد" التليفزيوني، فإن المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك رحل من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب "تعذيبه للاعبين"

وقال أحمد الحديثي، رئيس أبها، في تصريحات:" أن إقالة فاندنبروك من منصبه، أمر ليس له أي علاقة، بالخسارة أمام النصر (3-0)، أو بتحقيق نتائج غير مقبولة في مباريات كرة القدم".

وواصل:" فاندنبروك، كان "يعذب" اللاعبين في أبها، بإقامة حصص تدريبية جماعية، طويلة جدًا، ما أثر على المستوى الذي ظهر به الفريق في مباريات الدوري السعودي، آخرها كان أمام النصر".

وتابع:" أنه من شدة غضب اللاعبين من معاملة المدرب البلجيكي، جاء له، 8 لاعبين قبل لقاء النصر، مطالبين بإقالته من منصبه، حتى لو اضطر اللاعبون إلى دفع قيمة الشرط الجزائي من "جيبهم" الخاص".

واختتم رئيس أبها:" المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك، بأنه "اشتبك" صراحةً مع اللاعبين، بعد إحدى الحصص التدريبية".

أرقام فاندنبروك مع أبها

الجدير ذكره حصد فاندنبروك 4 نقاط فقط لا غير مع أبها، بعد خوض 6 مباريات في منافسات دوري روشن السعودي، محققًا انتصار في مباراة واحدة، وتعادل في لقاء وحيد، بينما خسر بـ4 مواجهات أخرى.