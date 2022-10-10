شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. الراقي يواصل استعداداته القوية لمباراة نجران والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقعنا "السعودية سبورت" لكم في السطور التالية أبرز أخبار نادي أهلي جدة السعودي على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك يأتي كالتالي..

الأهلي يواصل استعداداته لمباراة نجران القادمة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى

يواصل النادي الأهلي استعداداته القوية لمواجهة نجران في الدوري السعودي بالدرجة الأولى، بإجراء تدريبات قوية تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق بيتسو موسيماني.

موسيماني الذي أعلن الأهلي توليه مهمة تدريب الراقي خلال الفترة القادمة، املًا في عودة الفريق إلى دوري المحترفين من جديد.

ورحل موسيماني عن الأهلي المصري في شهر يونيو الماضي، بعد أن فسح التعاقد بين الطرفين بالتراضي، نتيجة النتائج المخيبة التي حققها لاعبو الأحمر خلال فترة قيادته الأخيرة، آخرها خسارة دوري أبطال إفريقيا على يد الوداد البيضاوي المغربي بثنائية.



تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو السعودي

يقع نجران ضيفًا على الأهلي مساء الثلاثاء القادم الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، الناقلة لجميع مجريات البطولة في نسختها الجارية.

يذكر أن الأهلي يقع في المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة دوري يلو السعودي برصيد 9 نقاط.