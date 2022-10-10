“التجارة” توضح كيفية التعامل مع مخالفات المتجر الإلكتروني غير المُسجل في “معروف”

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أوضحت وزارة التجارة، آلية تعامل المُستهلك مع المتجر غير المُسجل بمنصة “معروف” في حالة المخالفات وكيفية تقديم شكوى ضده.

وبيّنت الوزارة، أن مخالفات المتاجر يتم التعامل معها من خلال تقديم تفاصيل الشكوى عبر رفع بلاغ تجاري إذا كان المتجر مُسجلاً في منصة “معروف” أو يملك سجلاً تجارياً.

ولفتت إلى أن الإبلاغ عن المتجر المُخالف غير المُسجل في منصة معروف ولا يملك سجلاً تجارياً يكون عبر الجهات الأمنية.



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Source akhbaar24

