عملية بمستشفى في جازان تُعيد البصر لمريض بعدما فقد الأمل.. تفاصيل الحالة والجراحة

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كشف الدكتور أحمد عقيل استشاري طب وجراحة العيون، عن عملية بمستشفى في جازان تُعيد البصر لمريض بعدما فقد الأمل، ذاكرًا، تفاصيل الحالة والجراحة الدقيقة.

وقال الدكتور أحمد عقيل في تصريحات متلفزة عبر قناة روتانا خليجية: “الحالة النفسية للمريض كانت سيئة لإصابته السابقة في القرنية، والعدسة وعمل عملية وزراعة عدسة، وقرنية وظلت ضعيفة جدًا”.

وأكمل: “كانت اقل من واحد متر ولكن قبل الإجراء وبعد الإجراء مختلف كليًا، وأصبح سعيد جدًا، والمريض وصل وكان يشعر باليأس من تحسن القدرة البصرية لديه، وكان يري استحالة تحسنه لأنها كانت صعبة جدًا”.

وأضاف: “لكن بفضل الله عز وجل والكفاءات العالية، وهو من أوائل المرضى الذين استخدمنا له هذه التقنية، وكان مركب عدسة والحالة عنده كانت تصنف بالعمى، بتصنيفات معينة والمريض هذا كان مصنف بعمى وهو معرف بالتصنيف الأول للعمى القانوني”.

وأوضح: “بعد تنظيف العدسة الصناعية بدأنا بتركيب العدسات القطرية، وبعد أكثر من زيارة وصلنا للعدسة المناسبة وصلنا لقرنية العين المزروعة، بعد وضع الوصول العدسة القطرية، والحمد لله تحدث النظر”.

وأشار: “أصبح 6 على 12 وفي الزيارة الأخيرة أصبح 6 على 6 نعم حقيقة كثير من المرضي قد لا يصل للنظر المثالي حتى بعد الزراعة، والاستخدام هو قد يعتبر من الحالات الإستثنائية، ولإنه من الصعوبة أن يتحسن إلى 6 على 6”.

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Source almnatiq

