︎ . المناطق_متابعات أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قاد تدريباً لوحدة العمليات النووية التكتيكية في البلاد في الفترة من 25 سبتمبر إلى التاسع من أكتوبر. وتعهد كيم بتعزيز عمليات بلاده العسكرية، مشيراً إلى عدم حاجة البلاد إلى إجراء حوار مع خصومها. وذكر التقرير أن الصاروخ الباليستي متوسط المدى الذي أطلقته بيونغيانغ فوق اليابان في الرابع من أكتوبر كان صاروخاً تم تطويره حديثاً، وأن الهدف من ذلك الإطلاق كان توجيه تحذير أقوى وأوضح لأعداء كوريا الشمالية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر زعيم كوريا الشمالية يقود تدريباً عسكرياً نووياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.