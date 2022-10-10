22 قتيلا وأكثر من 50 مفقودا في انزلاق تربة في فنزويلا

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قضى 22 شخصا واعتبر أكثر من 50 في عداد المفقودين في انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس الصناعية الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب كراكاس على ما أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيس.
وقالت رودريغيس لوسائل إعلام محلية “فاضت خمسة جداول (..) وسجلنا وقوع أضرار جسيمة وخسائر بشرية وعثرنا حتى الآن على 22 قتيلا فيما ثمة 52 شخصا مفقودا”. وشاهد صحافيون من وكالة فرانس برس أضرارا كبيرة.
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Source akhbaar24
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