“ديربي الرياض” إثارة منتظرة بين الهلال والشباب.. وطموح الطائي يصطدم بالرائد

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تنطلق اليوم الاثنين منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات مثيرة، لعل أبرزها “ديربي الرياض”، الذي يجمع الهلال ونظيره الشباب.

الهلال – الشباب

يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، قمة الجولة السابعة، الذي يجمع الهلال (حامل اللقب) بالمتصدر الشباب، عند 8:30 مساءً.

الهلال يسعى للعودة لسكة الانتصارات، وخطف الوصافة من الاتحاد.

في المقابل يأمل الشباب التمسك بالصدارة، والحفاظ على سجله دون خسارة وتوسيع الفارق النقطي مع المنافسين.

الرائد – الطائي

ويستقبل الرائد “الثامن” برصيد 9 نقاط، الطائي “السادس” بـ12 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

ويسعى الطائي لعبور محطة مستضيفه من أجل بلوغ مربع الكبار، فيما يأمل الرائد الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وخطف نقاط اللقاء.

الوحدة – الباطن

ويحل الباطن متذيل الترتيب بنقطة واحدة ضيفاً على الوحدة الـ12، بأربع نقاط على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة.

مباريات الثلاثاء

يستضيف ضمك، غداً الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في أبها فريق الاتحاد، وهما الفريقان الطامحان لتحقيق نتيجةٍ إيجابية، على غرار النصر في الطموح عندما يستقبل على ملعب مرسول بارك بالرياض نظيره العدالة، فيما سيلعب التعاون مع أبها الـ14 بأربع نقاط، بينما سيواجه الخليج الـ13 بأربع نقاط ضيفه الفتح التاسع بـ6 نقاط، في حين سيكون الاتفاق الـ10 بـ6 نقاط ضيفاً في آخر لقاءات الجولة على الفيحاء الـ15 بنقطتين في المجمعة.

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Source almnatiq

