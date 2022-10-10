بينهم سيدة يمنية.. ضبط 4 مخالفين خلال ممارستهم التسول في جازان (فيديو)

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ألقت الجهات الأمنية في منطقة جازان، القبض على 4 متسولين بينهم مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وجرى ضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية خلال تسولها بشكل مباشر أمام المحلات التجارية، بالإضافة إلى مُخالف آخر يمني لقيامه بالتسول بشكل غير مباشر من خلال بيع النباتات العطرية عند الإشارات المرورية.

ورصدت الجهات الأمنية مُخالفاً من الجنسية اليمنية لتسوله بشكل مباشر عند مدخل أحد المحلات التجارية، إلى جانب مُخالف من الجنسية اليمنية خلال تسوله أمام أحد الجوامع.

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Source akhbaar24

