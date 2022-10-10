أرقام “سبورت 24”.. الهلال يتسلح بالتاريخ أمام “حاضر” الشباب

︎

.



يلتقي فريقا الهلال والشباب في ديربي مرتقب مساء الإثنين في قمة مباريات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين، وذلك على استاد الملك فهد ببالرياض.

ويقود الهلال مدربه الأرجنتيني رامون دياز، فيما يقود الشباب مدربه الإسباني فيسنتي مورينو والذي قاد الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق بالفوز في أول 6 مباريات في دوري المحترفين لأول مرة.

ويدخل الشباب اللقاء وهو يغرد في الصدارة بالعلامة الكاملة “18 نقطة” وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، ويعلم أهمية هذه المواجهة التي قد تعزز نتيجتها من صدارته أو تجعل المنافسين على مقربة منه.

في المقابل لن يكون أمام الهلال بديل سوى الفوز من أجل إيقاف نزيف النقاط الذي كلفه 5 نقاط متتالية بالخسارة أمام التعاون والتعادل أمام الاتفاق ليتراجع للمركز الخامس برصيد 13 نقطة.

ويستعرض “سبورت 24” أرقام قبل لقاء الديربي بين الفريقين والذي يحمل الرقم 29 في تاريخ مواجهتهما في دوري المحترفين، حيث التقيا في 28 مباراة سابقة فاز الهلال في 16 مقابل 4 انتصارات للشباب فيما حسم التعادل 8 مباريات.

ويملك الهلال سجلًا متميزًا أمام الشباب الذي لم يخسر أمامه في آخر 15 مباراة بدوري المحترفين محققًا 10 انتصارات و5 تعادلات، وسجل خلال هذه المباريات 30 هدفًا بينها 12 هدفًا في آخر 3 مباريات بينما تلقت شباكه 11 هدفًا.

ويأمل الشباب في تجنب تكرار رقم سلبي عمره 3 سنوات عندما خسر 3 مواجهات بديربي العاصمة، حيث فاز الشباب في آخر مواجهتين بديربيات العاصمة وسيسعى لتجنب الخسارة الثالثة على التوالي.

وسيدخل الشباب اللقاء أملًا في تحقيق الفوز السابع على التوالي ليكون ثالث نادٍ يحقق الانتصار في أول 7 جولات بدوري المحترفين بعد الهلال “موسم 2018-2019” والاتحاد “موسم 2014-2015”.

ويحمل شهر أكتوبر فألًا حسنًا للشباب حيث يعد أكثر شهر حقق فيه الانتصارات بدوري المحترفين بـ30 فوزًا.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

