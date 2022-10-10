فنزويلا تعلن مصرع 22 شخصًا وأكثر من 50 مفقودًا في انزلاق تربة

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أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيس، مصرع 22 شخصًا، وفقدان أكثر من 50 آخرين، إثر انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس الواقعة على بُعد 70 كيلومترًا جنوب غرب كراكاس، وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وتفصيلاً، قالت رودريغيس لوسائل إعلام محلية: “فاضت خمسة جداول، وسجَّلنا وقوع أضرار جسيمة وخسائر بشرية، وعثرنا حتى الآن على 22 قتيلاً، وثمة 52 شخصًا مفقودًا”.

وأمر الرئيس نيكولاس مادورو بإطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق في ولاية أراغوا بمشاركة الجيش.

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Source almnatiq

