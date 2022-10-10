%16.8 نموا سنويا لسكان السعودية - #عاجل

قدر تقرير حديث أن الزيادة في إجمالي عدد سكان المملكة العربية السعودية بلغت 16.8%، خلال الأعوام العشرة الماضية (2012- 2021م)، فيمــا شـهد عدد السكان السـعوديين زيـادة سنوية بنسـبة 9.3%.

وبحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة السعودية، فقد شكلت الفئـة العمريـة الأقـل من 15 عـاما حوالي ربع السكان في العام 2021م، ويترجم ذلك تمثيل الشباب وصغار السن الشريحة التي تحتل قاعدة الهرم السكاني.

ويشير ذات التقرير إلى انخفاض معدل الإصابــة بمرض الــدرن الرئــوي لكل مائة ألف نسـمة بنسـبة 10% خلال الخمسة أعوام الأخيرة مـن 2017 إلى 2021م، بينما انخفـض معدل الإصابة بمــرض الــدرن غير الرئوي لكل مائة ألف نسمة في نفس الفترة بنسبة 15%.

المؤشرات السكانية

34.110.821 نسمة عدد السكان في 2021

29.195.895 نسمة عدد السكان في 2012

%24.5 نسبة الفئـة العمريـة الأقـل مـن 15 عـاما

‏19.363.656 عدد السكان السعوديين (2021)

‏ 14.747.165 عدد السكان غير السعوديين (2021)

‏ 14.3 المعدل الخام للمواليد لكل.... نسمة (2018)

‏ %2.38 معدل النمو السنوي للسكان (2020)

‏ 7.9 النسبة المئوية للسكان أقل من 5 سنوات (2021)

‏ 24.5 النسبة المئوية للسكان أقل من 15 سنة (2021)

‏ 72.0 النسبة المئوية للسكان من 15-64 سنة (2021)

‏ 3.5 النسبة المئوية للسكان من 15 سنة فأكثر (2021)

‏ 1.9 معدل الخصوبة الكلي (2018)