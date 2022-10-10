شكرا لقرائتكم تخفيض تكلفة الساعة بـ البرنامج التطبيقي المسائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن تخفيض تكلفة الساعة المعتمدة في البرنامج التطبيقي المسائي؛ وذلك لتتواءم مع نظام الفصول الثلاثة. تخفيض الساعات: وذكر الحساب الرسمي لمؤسسة التدريب التقني والمهني على موقع تويتر، أنه بدعم وتوجيه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أحمد الفهيد تم تخفيض تكلفة الساعة المعتمدة في البرنامج التطبيقي المسائي. الفصول الثلاثة: وتابع أن ذلك لتتواءم مع نظام الفصول الثلاثة وفق التالي: تكلفة الساعة المعتمدة لبرنامج الدبلوم: 360 ريالًا، تكلفة الساعة المعتمدة لبرنامج البكالوريوس: 460ريالًا.