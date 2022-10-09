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شكرا لقرائتكم السحب الركامية تعود غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، عودة فرصة ظهور السحب الركامية على مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وفي محافظة الطائف، يوم غد الاثنين.
تنبيهات الأرصاد:وقال العقيل، خلال حواره إلى قناة الإخبارية: أصدرنا تنبيهًا متقدمًا لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على مرتفعات جازان وعسير تشمل محايل عسير والمواقع التهامية.
أمطار: وتابع محلل الطقس، أن تلك المرتفعات قد شهدت بعد ساعات الظهيرة، تكون سحب ركامية رعدية مصحوبة بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وغزيرة على بعض أجزائها.
محمد يوسف
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