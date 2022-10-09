شكرا لقرائتكم “المواطن” توثق أمسية ابن مساعد بـ30 لقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365

الرياض - محمد الوسيري - وثقت عدسة “” حفل ختام الفعاليات المصاحبة لمعرض الرياض الدولي للكتاب أمس السبت، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي.

أمسية شعرية:

‎وشهد حفل الختام أمسية شعرية للأمير عبدالرحمن بن مساعد، وحفلًا غنائيًّا مع ألمع النجوم الغنائية على خشبة المسرح وهم الفنانة أنغام، والفنان فؤاد عبدالواحد، والفنان عايض، والفنانة أميمة طالب، حيث قدموا أجمل الأغاني من كلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد في ليلة ساحرة بالعاصمة.

أنغام:

وأطربت الفنانة أنغام الحضور في الحفل الغنائي المبهر الذي أحيته بهذه الأمسية الشعرية التي احتلت قلب الجمهور، فقدمت خلال وصلتها الغنائية العديد من الأغنيات التي حملت أشعاره، مثل: “تسلم يدينه، أناني، ثلاث حروف، اسمك حبيبي، طاولة، آخر لقا، وغيرهم”.