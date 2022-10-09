شكرا لقرائتكم المملكة تدين الهجوم الإرهابي بجيبوتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي على قوات الأمن الجيبوتية من قبل مجموعة إرهابية، والذي تسبب في مقتل وإصابة عدد من الجنود الجيبوتيين. رفض العنف والتطرف: وعبرت الخارجية عن رفض المملكة التام لكافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مؤكدة وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جيبوتي في هذا المصاب الجلل. كما تقدمت بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.