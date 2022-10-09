كيف تنجح في حياتك الوظيفية؟ .. هذه خارطة الطريق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يريد معظمنا أن يكون ناجحا في حياته المهنية، ولكن ليس لدينا جميعا صورة واضحة عما يعنيه ذلك. يتعلق الأمر بتحديد الأهداف المهنية والمكان الذي تريد أن يأخذك عملك إليه، والخطوات المطلوبة للوصول إلى هذه النقطة.

من خلال تحديد ما تأمل في تحقيقه يمكنك تركيز طاقتك على الإجراءات التي ستساعد في تحويل رؤيتك إلى حقيقة. قدم موقع trade-schools نصائح حول أفضل طريقة للتحدث عن أهدافك:

ما هي الأهداف المهنية؟

هي المعايير التي تهدف إلى تحقيقها في حياتك العملية. في حين أن الأهداف الشخصية هي الأشياء التي تأمل في تحقيقها خارج العمل (مثل فقدان الوزن أو السفر إلى مكان لطالما رغبت في رؤيته)، فإن الأهداف المهنية تمثل كيف تريد التقدم على طول المسار الوظيفي الذي اخترته.

يمكن أن تركز الأنواع المختلفة من الأهداف المهنية على جوانب مختلفة من العمل، مثل:







الإنتاجية: إنجاز الأمور وتحقيق النتائج



الكفاءة: تحقيق النتائج بأقل وقت أو طاقة ضائعة



التعليم: البحث عن معرفة جديدة في مجال عملك



النمو الشخصي: تحسين مهاراتك الشخصية، مثل العمل الجماعي أو التنظيم أو الاتصال



لماذا الأهداف المهنية مهمة؟





يمكن أن يكون تحديد الأهداف مفيدا جدا لحياتك المهنية. تحقق من ثلاثة من الأسباب الرئيسية التي يجب أن تأخذ عملية تحديد الأهداف على محمل الجد.



الأهداف توفر التركيز. يساعدك تحديد الأهداف على التركيز على المكان الذي تريد أن تذهب إليه وكيف ستصل إلى هناك؟ يمكن أن يمنعك ذلك من المضي قدما بلا هدف وتولي أدوار لا تجعلك أقرب إلى أهدافك المهنية النهائية. بدون هدف، قد لا يكون لديك اتجاه وظيفي. مع الهدف، لديك شيء ملموس للعمل على تحقيقه ويمكنك التركيز على الخطوات الضرورية لتحقيق النتيجة التي تريدها.



الأهداف تحفزك. عندما تعرف ما الذي تسعى إليه، ستكون قادرا على اتخاذ قرارات أفضل حول كيفية المضي قدما، ومن المرجح أن تضع الطاقة في جهودك. حتى لو واجهت انتكاسة، يمكنك أن تستلهم من معرفة أن لديك نتيجة نهائية في ذهنك. من خلال إكمال خطوة صغيرة واحدة في كل مرة، يمكنك أن تشعر بالرضا عن تقدمك العام. وهذا يمكن أن يشجعك على البقاء على المسار الصحيح.



الأهداف تجعلك مسؤولا. من خلال تحديد أهداف واقعية وقابلة للقياس، فإنك تتحكم في مستقبلك المهني. يمكنك تحديد أولويات ما تريد تحقيقه، وتحديد كيفية تخصيص وقتك وطاقتك، وتحديد التوقعات لنفسك. بدلا من المرور بالحركات دون إحساس حقيقي بالهدف، فأنت تتحمل مسؤولية نجاحك، وكيفية تحديد أهداف مهنية جيدة.



هل أنت متحمس لوضع بعض الأهداف، لكن لا تعرف من أين تبدأ؟ يمكن أن تساعدك النصائح التالية على تعلم كيفية كتابة بيان الهدف الوظيفي:

1. اختر هدفا مفيدا لك

يجب أن تعكس أهداف حياتك المهنية ما يعنيه النجاح حقا بالنسبة لك. بعد كل شيء، إذا كنت لا تهتم بالوجهة، فلن تبذل أي جهد في الرحلة. لذلك لا تحدد هدفا بناء على ما تعتقد أنك يجب أن تريده أو ما يتوقعه الآخرون منك. احفر بعمق وفكر فيما من شأنه أن يشعل نيرانك حقا.

ما هي تطلعات حياتك المهنية؟ ماذا تأمل في تحقيقه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة؟ أين تريد أن تكون بعد عام من الآن؟ ماذا بعد خمس أو 10 سنوات؟

تختلف أهداف كل شخص. قد يحلم شخص واحد بقيادة شركة Fortune 500 بينما قد يتوق شخص آخر إلى وظيفة تسمح له بالعودة إلى المنزل بحلول الساعة 5:00 كل يوم. ركز على ما يهمك أكثر.

2. اتبع إطار هدف SMART

يدافع العديد من الخبراء عن استخدام طريقة SMART لتحديد الأهداف. المبادئ الخمسة لأهداف SMART هي:

محدد: كلما كان هدفك أكثر دقة وتفصيلا، زاد التوجيه الذي سيوفره لك. هدف مثل «سأكون أفضل في التواصل» غامض للغاية. مثال على هدف SMART هو، «سأحضر على الأقل حدثين من أحداث الشبكات ذات الصلة بالصناعة خلال العام المقبل».

قابل للقياس: حدد كيف ستقيس تقدمك وتحدد النجاح. يجب أن يكون هدفك قابلا للقياس الكمي بحيث يمكنك معرفة متى تعبر خط النهاية. على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو بيع المزيد من العقارات، فأنت بحاجة إلى تحديد مقدار الزيادة التي تهدف إليها. هل تكفي ثلاثة منازل إضافية؟ هل تبحث عن زيادة بنسبة 5% عن العام السابق؟

يمكن تحقيقه أو تحقيقه: الهدف الذي يصعب تحقيقه سيحبطك (والهدف الذي يسهل الوصول إليه لن يحفزك). الفكرة هي أن تمد نفسك وأن تتعرض للتحدي، لكن ليس إلى درجة العبثية. الهدف الواقعي هو الهدف الذي يمكنك توقع تحقيقه بشكل معقول بالنظر إلى الوقت والموارد المتاحة لك.

ذوصلة: يجب أن يكون الهدف الوظيفي وثيق الصلة بهدفك العام ويقربك من المكان الذي تريده حقا. لذا تأكد من أن تسأل نفسك لماذا تريد تحقيق هدف معين. هل يتوافق مع قيمك وأهدافك؟ هل سيفيدك تحقيقها بطريقة ما؟

يعتمد على الوقت: يجب أن تكون هناك فترة زمنية محددة ستحقق فيها هدفك. إذا لم يكن هناك موعد نهائي، فليس هناك حاجة ملحة. الهدف من إنشاء جدول زمني هو إبقاؤك متحمسا وعلى المسار الصحيح. لذلك، على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في توسيع نطاق عملك في تصميم الجرافيك المستقل، فقد تحدد هدفا يتمثل في الوصول إلى ثلاثة عملاء جدد في غضون الأشهر الستة المقبلة.

أفضل الأهداف المهنية هي تلك التي تتبع مبادئ SMART الموضحة أعلاه. بالطبع، ما هو قابل للتحقيق وذوصلة سيعتمد على المعرفة والمهارات التي لديك، وما هي الموارد التي يمكنك الاستفادة منها، ومقدار الخبرة التي تراكمت لديك، والمكان الذي تريد أن تذهب إليه في النهاية.

3. اكتبه

إذا كنت جادا في الوصول إلى هدفك، فقم بتدوينه. حتى لو كان لديك هدف جيد الإعداد، فلا يكفي مجرد حمله في رأسك. كشفت الأبحاث أن الناس يميلون أكثر إلى تحقيق أهدافهم إذا قاموا بكتابتها.

تدون أهدافك عن طريق وضع القلم على الورق. تعمل الحركة الفعلية ليدك والقلم على ترميز المعلومات في عقلك ومساعدتك على الاحتفاظ بها على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك وضع أهدافك على الورق نشرها في مكان واضح - مثل مكتبك أو في ثلاجتك - كتذكير مرئي بما قررت القيام به.

تذكر أن تحافظ على لغتك إيجابية، بدلا من هدف سلبي مثل، «الخروج من هذه الوظيفة الرديئة»، جرب «بحلول نهاية الشهر المقبل، سأحدد دورا يتماشى مع اهتماماتي ومهاراتي وتطلعاتي المالية».

4. ضع خطة عمل

بمجرد تحديد هدفك، ستحتاج إلى تقسيمه إلى خطوات أصغر ستساعدك في الوصول إليه. أنت بحاجة إلى خريطة لتنقلك من النقطة «أ» إلى النقطة «ب»، وقد يشمل ذلك الحصول على تعليم أو تدريب إضافي، أو البحث عن فرص تدريب أو تطوع لاكتساب الخبرة، أو التواصل مع أشخاص في المجال الذي اخترته.

على سبيل المثال، إذا كان هدفك هو إنشاء مواقع ويب، فيمكنك أن تقرر معرفة المزيد عن نظام أساسي معين، مثل دروبال. قد تحتاج إلى التسجيل في دورة تدريبية أو مشاهدة سلسلة من دروس الفيديو. قد ترغب أيضا في التواصل مع مطوري Drupal الآخرين عن طريق التحقق من المنتديات عبر الإنترنت وحضور الأحداث الصناعية.

تأكد من التفكير في كيفية التغلب على أي تحديات أو حواجز على طول الطريق. على سبيل المثال، هل لديك وقت فراغ كاف لمشاهدة 10 ساعات من دروس الفيديو؟ هل يمكنك معالجة كل هذه المعلومات في جلسة واحدة؟ ربما يجب أن تحدد خطة العمل الخاصة بك بأنك ستشاهد ساعة واحدة من مقاطع الفيديو كل سبت لمدة 10 أسابيع بدلا من أن تستغرق 10 ساعات كلها مرة واحدة.

5. كن مرنا

تذكر أن الأهداف المهنية تتطور بمرور الوقت. من المحتمل أن تكون الأهداف التي لديك عندما تكون في أوائل العشرينات من العمر مختلفة تماما عن تلك التي لديك عندما تكون في الأربعينات من العمر. من المهم تتبع تقدمك وإعادة تقييم أهدافك بانتظام. كن مستعدا للتخلي عن أي أهداف لم تعد ذات مغزى حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على ما هو أكثر أهمية بالنسبة لك.