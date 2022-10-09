شكرا لقرائتكم خبر رواد الأعمال يستعرضون ابتكاراتهم في الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية الموسم الأول من برنامج رواد الأعمال، وهو مبادرة للنهوض بأصحاب الأعمال في مجتمع الدرعية وإبراز التراث والثقافة الأصيلة لها.

وستشهد الحملة المصاحبة للبرنامج الجديد الذي تقدمه إدارة المشاركة المجتمعية في الهيئة استعراض ابتكارات رواد الأعمال على مستوى الدرعية، من خلال سلسلة من المقاطع المرئية المستلهمة من إبداعاتهم والمقدمة منهم، كما تستحدث منصة رقمية مخصصة لهم تمكنهم من الترويج لأعمالهم ومشاريعهم والوصول للفئات المستهدفة منها.

وتهدف هيئة تطوير بوابة الدرعية من خلال هذه المبادرة إلى دعم أصحاب الأعمال في مجتمع الدرعية، وتمكينهم من استكمال مسيرتهم من خلال تعريف المجتمع بتجاربهم المميزة، وتسعى الهيئة إلى تحفيز الأهالي لدعم أبنائهم المبدعين في المجالات المختلفة، عبر إنتاج ومشاركة محتوى مطور بأيد محلية يروج لنجاحات أصحاب الأعمال المشاركين في البرنامج.

أهداف المبادرة:

