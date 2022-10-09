رواد الأعمال يستعرضون ابتكاراتهم في الدرعية

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وستشهد الحملة المصاحبة للبرنامج الجديد الذي تقدمه إدارة المشاركة المجتمعية في الهيئة استعراض ابتكارات رواد الأعمال على مستوى الدرعية، من خلال سلسلة من المقاطع المرئية المستلهمة من إبداعاتهم والمقدمة منهم، كما تستحدث منصة رقمية مخصصة لهم تمكنهم من الترويج لأعمالهم ومشاريعهم والوصول للفئات المستهدفة منها.وتهدف هيئة تطوير بوابة الدرعية من خلال هذه المبادرة إلى دعم أصحاب الأعمال في مجتمع الدرعية، وتمكينهم من استكمال مسيرتهم من خلال تعريف المجتمع بتجاربهم المميزة، وتسعى الهيئة إلى تحفيز الأهالي لدعم أبنائهم المبدعين في المجالات المختلفة، عبر إنتاج ومشاركة محتوى مطور بأيد محلية يروج لنجاحات أصحاب الأعمال المشاركين في البرنامج.
أهداف المبادرة:
- دعم أصحاب الأعمال في مجتمع الدرعية.
- تمكينهم من استكمال مسيرتهم من خلال تعريف المجتمع بتجاربهم المميزة.
- تحفيز الأهالي لدعم أبنائهم المبدعين في المجالات المختلفة.
- إنتاج ومشاركة محتوى مطور بأيد محلية يروج لنجاحات أصحاب الأعمال.
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