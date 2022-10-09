شكرا لقرائتكم خبر مبادرة الموهوبين العرب تختبر 1131 طالبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لاكتشاف ورعاية وتمكين المواهب العربية الشابة، بدأ 1131 طالبا وطالبة من 16 دولة عربية، تأدية اختبار مقياس مبادرة «الموهوبين العرب» في نسختها الثانية 2022، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة مع المنظمة العربية للعلوم والثقافة «الألكسو»، وينفذها المركز الوطني للقياس.

وشارك في أداء المقياس الذي بدأ عن بعد أمس الأول عدد من طلبة الدول العربية، وهي: السعودية، والجزائر، والمغرب، وفلسطين، والكويت، والسودان، والبحرين، وليبيا، واليمن، والعراق، وسلطنة عمان، وقطر، وموريتانيا، والأردن، وتونس، والإمارات، ويواصل أعماله لاستكمال أداء المقياس للدول العربية الأخرى خلال الأسبوعين القادمين، وتم تطوير المقياس الخاص بمبادرة «الموهوبين العرب»، بما يوائم البيئة والثقافة العربية المتنوعة، بالاعتماد على منهجية علمية، ترتكز على أفضل الممارسات التربوية العالمية.

وقبيل تطبيق المقياس على المرشحين من الدول العربية المشاركة، نظمت مؤسسة «موهبة» و»قياس» عددا من الورش التعريفية، بحضور ممثلي الدول المشاركة، والطلبة المرشحين، وتم فيها تسليط الضوء على أهمية المقياس، وشروط متطلبات تنفيذه عن بعد، وكيفية التحقق من المتطلبات التقنية للدخول لأداء المقياس، إلى جانب خطوات التسجيل في المقياس، وآليات التواصل مع الدعم الفني.

وستقدم مؤسسة «موهبة» حزمة من البرامج لتنمية قدرات الموهوبين العرب في النسخة الثانية من المبادرة، وصقل مواهبهم، حيث ستقدم المؤسسة لأصحاب المواهب الاستثنائية عدة برامج رعاية حضورية وعن بعد، تشمل برنامج التميز للالتحاق بالجامعات المرموقة، ويتضمن تقديم الإرشاد والاستشارة والتوجيه وتدريبهم على القيادة، إلى جانب برنامجي موهبة الإثرائي العالمي.

وتتمثل الغاية الرئيسة من مبادرة «الموهوبين العرب»، في الاستثمار في الطاقات العربية الشابة من الموهوبين والمبدعين، من خلال البيئة الحاضنة للطاقات الموهوبة والمبدعة من الإناث والذكور في جميع أنحاء العالم العربي، وتلبية شغفهم بالعلوم والمعرفة، والحد من هجرة العقول العربية الباحثة عن آفاق أوسع من الحرية الأكاديمية والبحثية.

أهداف المبادرة:







الاستثمار في رعاية الموهوبين.



قيادة حراك علمي لاكتشاف ورعاية الموهوبين.



تعزيز الشراكات والتعاون مع الجهات النوعية.رعاية واستيعاب الموهوبين والمبدعين العرب.



توفير البيئة الملائمة لهم.



الاستفادة من قدراتهم النوعية.



تمكينهم لقيادة التغيير وصناعة المستقبل.



أهداف المقياس:

الكشف عن القدرات والمهارات الكامنة لدى الموهوبين والمبدعين من خلال التالي: