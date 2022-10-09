الجامعات السعودية تتصدر الابتكارات في هاكاثون الريادة

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كما شهد الهاكاثون فوز 3 مشاريع إبداعية واعدة، وهي: مشروع «SAvetro» لتقديم حلول للتنقل من أجل المستقبل؛ شارك بتقديمه فريق من نادي التصنيع في جامعة الملك عبدالعزيز، ومشروع «3D & IOT ICS»، وهو برنامج لتنظيم مشاريع البناء بإنترنت الأشياء والنمذجة ثلاثية الأبعاد بتقنية الدرون قدمه فريق من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إضافة إلى مشروع «BlindLine»، وهو جهاز ذكي لدعم تعلم لغة برايل؛ قدمه فريق من جامعة الأمير محمد بن فهد. وستحصل الفرق الثلاثة الفائزة في الهاكاثون على الدعم من مسرعة أوكساجون؛ لفرصة تحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع.يذكر أن الهاكاثون شارك في تعزيز ثقافة الابتكار، وريادة الأعمال، واكتشاف الموهوبين في الجامعات السعودية ومنظوماتها البحثية، حيث تفخر المملكة اليوم بالطاقات الوطنية المواكبة للتطور وإحداث الاستدامة، كون طلبة الجامعات والباحثين هم الرافد الأساسي لبناء المستقبل وازدهاره.
مجالات منافسات الفرق:
- التقنية في خدمة الإنسان.
- استدامة المياه.
- الوقود الكهربائي.
- الهيدروجين الأخضر.
3 مشاريع إبداعية فائزة
«SAvetro» لتقديم حلول للتنقل من أجل المستقبل.
«3D & IOT ICS»، لتنظيم مشاريع البناء بإنترنت الأشياء.
«BlindLine»، وهو جهاز ذكي لدعم تعلم لغة برايل.
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