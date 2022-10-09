9 آلاف زيارة لمراقبة الالتزام التأميني في سبتمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمراقبة الالتزام التأميني نفذت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 9 آلاف زيارة للعملاء من أصحاب العمل والمنشآت خلال سبتمبر 2022.

وتأتي هذه الزيارات في إطار جهود المؤسسة الرقابية حول التأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، لضمان حقوق المشتركين في النظام، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة، وأوضحت المؤسسة أنه خلال الفترة نفسها نفذت 6 آلاف زيارة توعوية للمنشآت وأصحاب العمل، بهدف نشر الوعي حول نظام التأمينات الاجتماعية وتعريف أصحاب العمل والمشتركين بالمنافع والتعويضات التي يقدمها النظام، والتعريف بنظام التعطل عن العمل «ساند»، إلى جانب التوعية بمعايير السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل.

وحول أبرز الملاحظات المرصودة، بينت المؤسسة أن أبرز ملاحظتين رصدتهما فرق الالتزام التأميني خلال الفترة هي عدم تسجيل المشترك من تاريخ التحاقه الفعلي، والتسجيل غير الحقيقي للمشتركين السعوديين.

وعلى ضوء الملاحظات المرصودة أوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن للمشترك التحقق من تاريخ تسجيله الفعلي في النظام، وذلك بخطوات سهلة من خلال حسابه في «تأميناتي أفراد» والتقدم بطلب تعديل في حال عدم التطابق، مؤكدة أهمية السلامة وحماية العاملين في مقرات العمل، عبر تطبيق معايير السلامة والصحة وتوفير أدوات السلامة لتفادي الإصابات والخسائر البشرية.

أبرز ملاحظتين

عدم تسجيل المشترك من تاريخ التحاقه الفعلي

التسجيل غير الحقيقي للمشتركين السعوديين

الزيارات

6 آلاف زيارة توعوية للمنشآت

9 آلاف زيارة رقابية