هيئة التخصصات تسعى لتحسين جودة الممارسة الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتحسين جودة الممارسة المهنية وخدمة التصنيف والتسجيل المهني، شاركت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أمس، في افتتاح ملتقى الصحة العالمي 2022، الذي تنظمه وزارة الصحة برعاية وزير الصحة فهد الجلاجل، على مدى 3 أيام وحتى 11 من أكتوبر الحالي، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وتأتي مشاركة الهيئة في الملتقى ضمن دورها الحيوي في دعم وتعزيز القطاع الصحي، حيث استقبل جناح الهيئة زوار المعرض المصاحب للملتقى، وقدم شرحا عن جهود الهيئة في تحسين جودة الممارسة المهنية والتي اشتملت على مناهج التعليم والتدريب وبرامج الدراسات العليا «البورد السعودي»، والتطرق لأساليب تنمية المعارف للممارسة المهنية، وشرح مفصل عن عمليات التقييم والاختبارات التي تعمل على تحقيق الحد الأدنى من الجدارات التخصصية للممارس الصحي، وخدمة التصنيف والتسجيل المهني. أبرز منجزات الهيئة





تسجيل 500 ألف ممارس صحي مؤهل



اعتماد 160 برنامجا تدريبيا



700 مركز تدريبي معتمد



18 ألف متدرب



تخريج 22 دفعة من الدراسات العليا



15 ألف خريج



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