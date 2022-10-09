شكرا لقرائتكم خبر هيئة التخصصات تسعى لتحسين جودة الممارسة الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأتي مشاركة الهيئة في الملتقى ضمن دورها الحيوي في دعم وتعزيز القطاع الصحي، حيث استقبل جناح الهيئة زوار المعرض المصاحب للملتقى، وقدم شرحا عن جهود الهيئة في تحسين جودة الممارسة المهنية والتي اشتملت على مناهج التعليم والتدريب وبرامج الدراسات العليا «البورد السعودي»، والتطرق لأساليب تنمية المعارف للممارسة المهنية، وشرح مفصل عن عمليات التقييم والاختبارات التي تعمل على تحقيق الحد الأدنى من الجدارات التخصصية للممارس الصحي، وخدمة التصنيف والتسجيل المهني.أبرز منجزات الهيئة
- تسجيل 500 ألف ممارس صحي مؤهل
- اعتماد 160 برنامجا تدريبيا
- 700 مركز تدريبي معتمد
- 18 ألف متدرب
- تخريج 22 دفعة من الدراسات العليا
- 15 ألف خريج
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة التخصصات تسعى لتحسين جودة الممارسة الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.