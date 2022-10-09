تدريب عالي الجودة في الذكاء الاصطناعي بكاوست

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، ممثلة في أكاديمية كاوست، برامج الدبلوم والبرامج المكثفة في مجال الذكاء الاصطناعي والرياضيات المتقدمة، لتقديم 6 دورات تستهدف 800 طالب وطالبة من الجامعات السعودية بواقع 150 طالبا في كل دورة.

وأوضح وكيل الجامعة لاري كارين، أن البرامج ستوفر للطلاب المشاركين تدريبا عالي الجودة في مجال الذكاء الاصطناعي لتزويدهم بمهارات من خلال التعليم المتطور وتنمية المواهب، للتعرف على تقنيات المستقبل وطرق التعامل معها.

وخصصت الجامعة موقع الأكاديمية academy.kaust.edu.sa للتسجيل في الدورات وتقديمها للمشاركين مجانا، ضمن خططها لتوفير تدريب وتعليم نوعي على أيدي نخبة المدربين المتميزين.