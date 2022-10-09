تدريب عالي الجودة في الذكاء الاصطناعي بكاوست

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وأوضح وكيل الجامعة لاري كارين، أن البرامج ستوفر للطلاب المشاركين تدريبا عالي الجودة في مجال الذكاء الاصطناعي لتزويدهم بمهارات من خلال التعليم المتطور وتنمية المواهب، للتعرف على تقنيات المستقبل وطرق التعامل معها.وخصصت الجامعة موقع الأكاديمية academy.kaust.edu.sa للتسجيل في الدورات وتقديمها للمشاركين مجانا، ضمن خططها لتوفير تدريب وتعليم نوعي على أيدي نخبة المدربين المتميزين.
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