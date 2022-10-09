6 ضوابط وإجراءات لإلحاق المرافقين بالابتعاث

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كما تتضمن عدم ابتعاث المرافق أو حصوله على نفس المرحلة مسبقا، وكذلك وجود مدة كافية في بعثة المبتعث الأساسي وأن تكون بعثته مستمرة، بالإضافة إلى تحقيق الشروط التنظيمية والإدارية لإلحاق المرافقين.أما خطوات التقديم للابتعاث فتشمل التسجيل في نظام سفير، وإرفاق بطاقة الهوية الوطنية، وإرفاق صورة جواز سفر ساري المفعول، وكذلك إرفاق صورة شهادة المؤهل السابق وصورة قرار المعادلة إذا كانت من خارج المملكة. وتتضمن أيضا إرفاق خطاب القبول الرسمي غير المشروط موضحا فيه التخصص بشكل واضح وتاريخ بدء الدراسة.
كما تتضمن الخطوات إرفاق صورة من السجل الأكاديمي وصورة خطاب التسجيل الرسمي من الجامعة والتأشيرة الدراسية في حالة بدء الدراسة. وأخيرا إرفاق عنوان وطني مسجل للمتقدم.
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