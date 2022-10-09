شكرا لقرائتكم خبر كيف نجعل مسار الطواف منتظما وهادئا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطوف بالكعبة المشرفة يوميا آلاف المعتمرين والمتطوعين، الأمر الذي يجعل هدوء المسار وانتظامه أولوية قصوى لتوفير السكينة ومنع التدافع قبل وأثناء وبعد الطواف.

والطواف من أركان العمرة، وهو عبادة لله يقوم بها المسلم تقربا إليه، ويبلغ عدد أشواطه 7، تبدأ من عند الحجر الأسود وتنتهي به، وتكون الكعبة على الجهة اليسرى، وفيها ترفع اليد للتكبير عند محاذاة الحجر الأسود مع بداية كل شوط، فيما يستحب الدعاء في الطواف بما شئنا.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقول «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». وزارة الحج والعمرة نشرت وسائل منع التدافع عند الطواف حول الكعبة.

لمنع التدافع عند الطواف:

قبل الطواف







انتقل إلى المطاف العلوي عند ازدحام الصحن



انتظر قليلا حتى تجد منفذ دخول مناسبا



اندمج سريعا في الدائرة ولا تتوقف بعد الدخول



أثناء الطواف





التزم المسار ولا تعكس الاتجاه



احرص على ترك مسافة بينك وبين من أمامك



سيطر على خطواتك كي لا تعيق الآخرين



راع مساحة الآخرين عند رفع اليدين بالدعاء



بعد الطواف