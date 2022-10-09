شكرا لقرائتكم خبر وزير الحج يبحث تسهيل إجراءات قدوم المعتمرين المصريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أمس الأول بالقاهرة اجتماعا مع وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات عدة، لتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين المصريين لأداء نسكهم بسهولة ويسر، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح وزير الحج أن الزيارة تأتي ضمن توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وضمن الجهود المستمرة بين البلدين لتسهيل أداء مناسك العمرة والزيارة بطمأنينة ويسر، لافتا إلى التسهيلات المتعددة التي تتيحها الجهات المعنية في المملكة لاستقبال المعتمرين من جميع أنحاء العالم. من جانبه، أعرب اللواء توفيق عن ترحيبه بزيارة وزير الحج والعمرة والوفد المرافق له، منوها بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، فضلا عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار، وتوفير كل أوجه الرعاية لهم.