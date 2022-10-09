مصادرة 4 أطنان من الخضراوات والفواكه بجدة

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وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد الزهراني أن الفرق الرقابية تعقبت الباعة الجائلين ورصدت بسطات وعربات عشوائية لخضراوات وفواكه في ظروف تفتقر للاشتراطات الصحية بمنطقة سوق الخضراوات المركزي وفي الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية، حيث تمكن مراقبو البلدية من مصادرتها وإتلافها، وإزالة آثار البسطات من الشوارع والطرق، وذلك ضمن الحملات المتواصلة بالنطاق.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية المطار الفرعية 4 أطنان من الخضراوات والفواكه، خلال حملة ميدانية نفذتها، ضمن جهودها في رصد الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري ومكافحة الباعة الجائلين.وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد الزهراني أن الفرق الرقابية تعقبت الباعة الجائلين ورصدت بسطات وعربات عشوائية لخضراوات وفواكه في ظروف تفتقر للاشتراطات الصحية بمنطقة سوق الخضراوات المركزي وفي الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية، حيث تمكن مراقبو البلدية من مصادرتها وإتلافها، وإزالة آثار البسطات من الشوارع والطرق، وذلك ضمن الحملات المتواصلة بالنطاق.

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