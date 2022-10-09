شكرا لقرائتكم خبر دعم محمية الملك سلمان كوجهة متميزة للسياحة البيئية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار دعمها كوجهة متميزة للسياحة البيئية، وقعت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة؛ وذلك على هامش الندوة التي أقامتها الهيئة في الرياض بعنوان «المحميات الطبيعية، أسس ومعايير دولية»، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة. ومثل الهيئة في توقيع الاتفاقية رئيسها التنفيذي عبدالله العامر، ومن جانب الاتحاد رئيس مكتب غرب آسيا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتور هاني الشاعر. وتهدف المذكرة لتعزيز تطبيق أفضل أساليب الإدارة للمحميات الطبيعية وتمكينها من تحقيق رؤيتها وحماية موائلها الطبيعية وتنميتها، وإرساء المحمية كوجهة متميزة للسياحة البيئية. وتهدف المذكرة لتعزيز تطبيق أفضل أساليب الإدارة للمحميات الطبيعية وتمكينها من تحقيق رؤيتها وحماية موائلها الطبيعية وتنميتها، وإرساء المحمية كوجهة متميزة للسياحة البيئية. كما تتضمن المذكرة تقديم الاستشارات الفنية لأفضل الممارسات الدولية لإدارة المحمية بطريقة مستدامة وفعالة، وتشمل تطوير مبادرات التعليم وبناء القدرات بشأن حفظ الموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة، إلى جانب دعوات المشاركة في المعارض والمؤتمرات ذات العمل المشترك وبناء القدرات في مجالات البيئة والبحث والتدريب، إضافة إلى تنظيم واستضافة اجتماعات مشتركة للخبراء الدوليين، وأعضاء لجنة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومشاركة المعارف والتقنيات المبتكرة لإدارة المحمية بكل فعالية وكفاءة وغيرها من نطاقات العمل، كما تعزز التكامل مع محيطها وتحفظ الموروث الطبيعي والثقافي، وتسهم بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، والتي تعزز من حماية الموارد الطبيعية التي تصبو لتحقيق أهداف الحماية وتعزيز الموارد الاقتصادية، تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030. محمية الملك سلمان





رابع أكبر محمية برية بالعالم



الأكبر في الشرق الأوسط



مساحتها تزيد على 130 ألف كلم2



تمتد بين 4 مناطق إدارية وهي الجوف وحائل وتبوك والشمالية



تشتمل على آثار مسجلة لدى اليونسكو والمتمثلة في منطقة جبة



منطقة جبة تعود لنحو 8 قرون قبل الميلاد



كانت هذه تفاصيل خبر دعم محمية الملك سلمان كوجهة متميزة للسياحة البيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.