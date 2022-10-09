مركز للدفاع السيبراني بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، أمس، مركز الدفاع السيبراني بالإدارة العامة للأمن السيبراني في مدينة الرياض.

وأكد الكهموس خلال التدشين أهمية دور الأمن السيبراني في توفير بيئة عمل آمنة لمنسوبي الهيئة وحماية قواعد البيانات المعلوماتية، وجميع الأنظمة الأمنية المستخدمة في الهيئة، ومنها البريد الالكتروني وأمن الأجهزة المحمولة والتشفير؛ إضافة إلى آلية التعامل مع التهديدات والهجمات الالكترونية وطرق الوقاية منها بسرعة واحترافية مع الالتزام التام بتطبيق ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ويأتي تدشين مركز الدفاع السيبراني بالهيئة كداعم أساسي لحرکة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 للحد من مخاطر وتهديدات جرائم الفضاء السيبراني وأمن ومعلومات الهيئة في ظل التحول الرقمي العالمي.