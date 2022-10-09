شكرا لقرائتكم خبر خدمات قضائية الكترونية لـ19 ألفا من حاملي هوية زائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد وجه بإتاحة الخدمات القضائية الالكترونية لحاملي هوية زائر؛ لتمكينهم من الاستفادة من جميع خدمات القضاء المتاحة عبر بوابة «ناجز» najiz.sa. ويأتي هذا التوجيه، في إطار جهود الوزارة لتوفير خدماتها لجميع المستفيدين بسهولة ويسر، وتمكين الجميع من حق الوصول للقضاء بشكل الكتروني بالكامل دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية.واشترطت الوزارة أن تكون هوية الزائر سارية وغير منتهية.
يذكر أن بوابة الخدمات العدلية الالكترونية «ناجز» تتضمن نحو 140 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات يسيرة؛ مما يختصر الجهد والوقت على المستفيدين.
أبرز الخدمات:
- صحيفة الدعوى الالكترونية
- استعراض القضايا والجلسات والأحكام الخاصة بهم
- تقديم الطلبات على القضية
- خدمات أخرى
كانت هذه تفاصيل خبر خدمات قضائية الكترونية لـ19 ألفا من حاملي هوية زائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.