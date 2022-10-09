شكرا لقرائتكم خبر خدمات قضائية الكترونية لـ19 ألفا من حاملي هوية زائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المستفيدين من الخدمات القضائية الالكترونية لحاملي هوية «زائر» نحو 19 ألف مستفيد منذ إتاحة الخدمات لهم في سبتمبر الماضي، طبقا لوزارة العدل.

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد وجه بإتاحة الخدمات القضائية الالكترونية لحاملي هوية زائر؛ لتمكينهم من الاستفادة من جميع خدمات القضاء المتاحة عبر بوابة «ناجز» najiz.sa. ويأتي هذا التوجيه، في إطار جهود الوزارة لتوفير خدماتها لجميع المستفيدين بسهولة ويسر، وتمكين الجميع من حق الوصول للقضاء بشكل الكتروني بالكامل دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية.

واشترطت الوزارة أن تكون هوية الزائر سارية وغير منتهية.

يذكر أن بوابة الخدمات العدلية الالكترونية «ناجز» تتضمن نحو 140 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات يسيرة؛ مما يختصر الجهد والوقت على المستفيدين.

أبرز الخدمات:

