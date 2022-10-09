أخضر “تحت 17 عامًا” يهزم الهند بثنائية ويتأهل إلى كأس آسيا 2023 (صور)

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تأهل المنتخب الوطني تحت 17 عاما إلى كأس آسيا 2023، بعدما فاز على نظيره الهندي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدفين لهدف.
وجاء الهدف الأول للأخضر في الدقيقة 22عن طريق اللاعب طلال حاجي، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 58.
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Source akhbaar24
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