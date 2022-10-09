ثغرة جديدة لغش العسل

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المناطق_الرياض

وجه الإعلامي المهتم بتوعية المستهلك وجودة المنتجات عبدالعزيز الخضيري، رسالة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء بضرورة إغلاق ثغرة يستغلها المتحايلون للغش في العسل.وقال الخضيري في مقطع فيديو نشره بحسابه الرسمي على موقع تويتر: “يوجد ثغرة أتمنى من الغذاء والدواء إغلاقها، فالمستورد للعسل بكميات ضخمة تأتي في جراكل وتخضع لكشف الهيئة وتكون مطابقة للمواصفات”.

وتابع: “المشكلة أنه تأتي بعض المعامل تأخذ هذه الكميات وتضعها في عبوات صغيرة وتضع عليها الاسم والمحتويات التي تريد وتركز على أنه عسل محلي وليس مستوردًا”، موضحًا أنه لتفادي الغش في العسل المستورد يجب على الغذاء والدواء عدم السماح للمستورد إلا بعبوات صغيرة ومختومة.

وفي وقت سابق أوضح الدكتور إبراهيم العريفي، المختص في شؤون الغذاء والتغذية، طرق التفرقة بين العسل الأصلي والمغشوش.

وقال العريفي خلال حوار تلفزيوني سابق له على قناة السعودية: إن الطريقة الصحيحة لمعرفة العسل الأصلي من المغشوش هي المختبرات الرسمية المعتمدة “التحاليل المخبرية”. ولفت المختص إلى أنه في حال عدم توفر المختبرات يمكن للشخص معرفة طبيعة العسل من خلال خواصه الحسية كأن يلاحظ أنه خفيف مثل الماء، أو به طبقة رغوة على السطح مثل “الصابون”، وجودة التخزين، إلى جانب خلوه من الشوائب الغريبة، وجودة الطعم. وبالنسبة إلى طرق استخدام المياه والرمل وغيرها في اكتشاف جودة العسل، أكد أنها تخمينات لا تعتمد على أساس علمي، مبينًا أن تكور العسل ومنع اختلاطه بالرمل يعتمد على نسبة الرطوبة.

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Source almnatiq

